Mondiali2022: Usa, Berhalter “Contro Iran è solo partita di calcio”

"Vicini alla popolazione iraniana ma ora testa al campo" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Per noi è una partita di calcio contro una buona squadra, niente di più". Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, prova a gettare acqua sul fuoco alla vigilia della sfida contro l'Iran, partita che inevitabilmente assume contorni anche politici. "E' una partita da dentro o fuori – ribatte – Entrambe le squadre vogliono andare avanti ed è così che vediamo questa partita, siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare in campo e lo stesso vale per loro. Non voglio sembrare distaccato o indifferente, ma i ragazzi hanno lavorato molto duramente negli ultimi quattro anni e siamo tutti concentrati su come vincere per accedere agli ottavi. Il focus è solo sulla partita". "Sosteniamo la gente e i calciatori iraniani ma siamo concentrati solo sulla gara come lo sono loro – gli fa eco il capitano Tyler Adams – Sappiamo quanto sia importante per noi e vogliamo dimostrare al nostro Paese quanto abbiamo lavorato per arrivare fin qui e sappiamo che gli iraniani vorranno fare altrettanto. Sarà una battaglia dura, ci vorranno tante energie e dovremo essere mentalmente pronti". E sulla questione della bandiera iraniana pubblicata senza l'emblema centrale sui social della Us Soccer che ha suscitato le ire di Teheran, Berhalter taglia corto: "Possiamo solo scusarci a nome di giocatori e staff, siamo vicini alla popolazione iraniana ma dobbiamo essere concentrati completamente sulla partita".