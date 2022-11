Calcio: Courtois e Hazard “Delusi ma uniti, Belgio può ancora farcela”

I senatori dei "diavoli rossi" negano liti interne: 'Daremo tutto contro la Croazia' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Clima sereno? Neanche per nulla, ma non bisogna drammatizzare nè esagerare, del resto qualificarsi è ancora possibile, ma è anche vero che dai diavoli rossi ci si aspettava di più. I primi a esserne consapevoli sono i giocatori di questo Belgio che giovedì si giocherà tutto nell'ultima gara del girone F contro la Croazia, in testa con 4 punti dopo 2 partite insieme al Marocco, mentre De Bruyne e compagni sono fermi a quota 3. Proprio le dichiarazioni del fuoriclasse del City avevano fatto discutere già prima della sconfitta con il Marocco: "Non abbiamo possibilità di vincere la Coppa". Dopo il ko con i marocchini, secondo la stampa belga, alta tensione nello spogliatoio con una presunta lite tra Vertonghen e lo stesso De Bruyne, ma anche con Eden Hazard, con Lukaku impegnato a calmare gli animi. Oggi in conferenza stampa i due giocatori del Real, Courtois e lo stesso Hazard, che hanno cercato di far rientrare le polemiche ma senza nascondere le tensioni dovute alla classifica. "Sono state dette cose esagerate in questi giorni – le parole del trequartista belga -. Ieri abbiamo avuto una riunione tra di noi, era presente anche il ct e abbiamo affrontato vari discorsi, ma niente di particolare. Sappiamo che abbiamo due giorni per preparare la prossima partita con l'obiettivo di vincerla". Hazard, capitano del Belgio, ha anche assicurato che "non c'è stata alcuna discussione con Vertonghen dopo la partita con il Marocco", mentre per quel che riguarda le dichiarazioni di De Bruyne, minimizza: "Ne abbiamo parlato e al di là di quello che ha detto ha grande fiducia nel gruppo, altrimenti non sarebbe qui con noi. E' normale che dopo la sconfitta con il Marocco eravamo delusi e arrabiati, ma nulla di più. E' un momento complicato per noi, forse il più difficile da quando sono in nazionale ed è proprio questa situazione che deve unirci ancor di più". Sulla stessa lunghezza d'onda Courtois. "Non è un momento felice, ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci al prossimo turno vincendo la partita contro la Croazia, sicuramente daremo il massimo, poi nel calcio può succedere di tutto. Siamo delusi per la sconfitta con il Marocco, ma la stampa ha esagerato nel parlare e descrivere certe situazioni, noi continuiamo a credere nella nostra qualificazione". Courtois conclude parlando del pugno alla panchina mentre lasciava il campo dopo il ko con il Marocco. "E' vero, è successo, ma sono state costruite storie che non esistono, è ovvio che eravamo tutti delusi, ma non abbiamo litigato tra noi, non serve". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Nov-22 16:05