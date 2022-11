Calcio: Del Piero “Rapporto profondo con Juve ma non so cosa succederà”

Sulle voci di un suo ritorno: "Nessuno mi ha chiamato ma ho ancora casa a Torino" ROMA (ITALPRESS) – "Non posso andare molto a fondo perchè non conosco la situazione e c'è un'inchiesta in corso. E' una decisione importante che lascia tutti sotto shock, nessuno pensava potesse succedere". Alessandro Del Piero era ospite di beIn Sports quando è arrivata la notizia delle dimissioni di Agnelli e di tutto il CdA della Juventus. Il nome dell'ex capitano è subito circolato per un possibile ruolo nel nuovo organigramma. "Ho passato più di 20 anni alla Juventus, il mio rapporto con i tifosi, la proprietà e il club è molto, molto profondo – ha commentato il diretto interessato – Non conosco i piani, nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà, ma ho ancora casa a Torino". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 13:52