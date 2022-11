Calcio: Nations League, Final Four a giugno in Olanda

Oltre agli Orange ci saranno l'Italia di Mancini, la Croazia e la Spagna NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà l'Olanda a ospitare per la prima volta la Final Four di Nations League che, oltre agli Orange, vedrà in campo anche l'Italia di Mancini, Croazia e Spagna. L'annuncio è stato fatto dall'Esecutivo Uefa: le gare si svolgeranno nelle città di Rotterdam ed Enschede, con semifinali il 14 e il 15 giugno 2023 e finali tre giorni dopo, il 18. Il sorteggio per gli accoppiamenti sarà a Nyon a gennaio, con data ancora da fissare. L'Esecutivo Uefa ha anche deciso di assegnare all'Ungheria l'organizzazione della fase finale degli Europei di futsal femminili (16-19 marzo 2023). Alla Fonix Arena di Debrecen giocheranno le magiare padrone di casa, Portogallo, Spagna e Ucraina. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 10:14