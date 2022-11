Manovra, Calenda “Non faremo ostruzionismo parlamentare”

ROMA (ITALPRESS) – "È stato un incontro molto positivo, nel merito dei provvedimenti. Abbiamo esposto le nostre proposte. Ovviamente ci sono delle cose su cui non siamo assolutamente d'accordo e di cui non abbiamo nemmeno discusso come la flat tax". Lo afferma Carlo Calenda, segretario di Azione, dopo l'incontro con il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "Abbiamo invece discusso di imprese 4.0, difesa dei piani ambientali ed energetici nel dettaglio e sempre molto nel dettaglio abbiamo discusso di un tetto nazionale al costo del gas e dell'elettricità, al posto dei crediti d'imposta. Abbiamo discusso della sanità e dell'aumento degli stipendi per gli infermieri, di un ripristino di "Italia Sicura" soprattutto alla luce di quanto accaduto a Casamicciola. Abbiamo parlato anche della questione PNRR e suggerito alcune soluzioni per farlo andare più speditamente. Infine abbiamo parlato del taglio al cuneo fiscale per farlo concentrare sui giovani, e di far diventare il Reddito di cittadinanza di nuovo Reddito di Inclusione e farlo gestire dai Comuni". Riguardo all'utilizzo dei fondi Mes per contrastare i tagli alla sanità, "c'è una differenza di vedute molto ampia che sappiamo sia inconciliabile", spiega l'ex ministro. "La collaborazione parlamentare c'è per definizione, nel senso che noi presenteremo degli emendamenti pur sapendo che i tempi della manovra sono estremamente ristretti. Se poi parliamo di un voto di fiducia quello ovviamente non ci sarà, quello che ci siamo impegnati a non fare è l'ostruzionismo parlamentare, perché mandare il Governo in esercizio provvisorio sarebbe stato un dramma per l'Italia", conclude Calenda. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xl3/sat/red 29-Nov-22 13:55