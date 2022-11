Mondiali2022: Argentina. Scaloni “Siamo fiduciosi, Dybala sta bene”

Il ct dell'Albiceleste: "La Polonia ha giocatori molto tecnici". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, è apparso ottimista, in conferenza stampa, alla vigilia dell'ultima e decisiva gara del girone C dei Mondiali di calcio, contro la Polonia. "Sapevamo che il nostro era un gruppo difficile. Arriviamo a questa gara con un'importante iniezione di fiducia, dopo la vittoria contro il Messico, e questo ci aiuterà. Quanto successo nel Mondiale in Russia non c'entra alcunchè con le cose di questi giorni: sono scenari diversi e giocatori diversi", ha detto l'allenatore dell'Albiceleste. "Inizieremo a giocare con il solito assetto, non cambieremo la nostra filosofia di gioco. Nella partita con il Messico abbiamo finiti il match difendendo a cinque, domani vedremo poi come schierarci a partita in corso. La Polonia ha una buona idea di calcio e ha giocatori molto tecnici. Credo che proveranno ad adattarsi al nostro gioco", ha aggiunto Scaloni. Infine, sui singoli, e in particolare su tre giocatori "italiani", l'allenatore dell'Argentina ha chiarito: "Se Dybala non ha giocato è per via di scelte tecniche, al momento lui sta bene e vorrebbe giocare, al pari di tutti i suoi compagni. Domani vedremo. I forfait di Correa e di Nico Gonzalez fanno male. Sono ragazzi che avrebbero potuto dare il loro contributo. Ora però pensiamo soltanto a giocare e a migliorare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 29-Nov-22 16:12