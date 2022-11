Mondiali2022: Camerun, Onana lascia il Qatar

Il portiere dell'Inter era stato sospeso per motivi disciplinari DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Nessuna ricomposizione dalla frattura, il Mondiale di Andrè Onana è già finito. Sospeso dalla Federazione camerunense per motivi disciplinari dopo l'esclusione dalla gara con la Serbia, il portiere dell'Inter non resterà con i Leoni Indomabili e già stamane era in aeroporto per lasciare Doha. Secondo "L'Equipe", Onana volerà verso Parigi e da lì a Yaoundè, in Camerun, prima di rimettersi agli ordini di Inzaghi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 11:45