Mondiali2022: Francia. Benzema in vacanza a La Reunion, rientro lontano

In Spagna ipotizzavano un suo ritorno a breve agli allenamenti PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A dispetto delle voci rimbalzate ieri dalla Spagna su un recupero a tempo di record, Karim Benzema difficilmente tornerà a disposizione di Deschamps prima della fine del Mondiale. L'attaccante del Real Madrid, infatti, è stato filmato all'arrivo all'aeroporto Roland-Garros di Saint-Denis, a La Reunion, isola tropicale dell'Oceano Indiano. Secondo i media locali, resterà in vacanza una settimana: un viaggio che di fatto esclude il ritorno agli allenamenti nei prossimi giorni come ipotizzato dalla stampa spagnola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 09:41