Mondiali2022: Francia, Deschamps “Benzema? Penso ai 24 che sono qui”

"Mbappè non ha problemi di ego, è un giocatore importante per noi" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "La Tunisia si gioca la qualificazione, è una squadra di qualità, con molti giocatori che hanno esperienza in Ligue 1 che conosciamo. Chi giocherà domani cercherà di ottenere il miglior risultato ma cambierò qualcosa". Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, Didier Deschamps può concedersi il lusso di fare un po' di turnover per l'ultima gara del girone, ma senza rivoluzioni. "Il fatto di avere questa tranquillità come Brasile e Portogallo, lascia un po' più di spazio ma non dobbiamo abusarne. È una partita di Coppa del Mondo. Non è decisiva ma importante". Fin qui il grande protagonista è stato Kylian Mbappè, che però potrebbe chiedere di giocare anche domani. "Fisicamente sta bene e non ha problemi di ego – ribatte Deschamps – È un giocatore importante, decisivo e si prende la scena con le sue prestazioni ma sempre all'interno di un quadro collettivo. Non ha più 18 anni, ha esperienza". E a proposito di giovani ed esperienza, i primi non stanno facendo rimpiangere i grandi assenti come Pogba e Kantè. "I giovani non hanno l'esperienza internazionale di alcuni senatori ma hanno le qualità per essere ai massimi livelli. Basta guardare i club dove giocano, club che fanno la Champions League. Il potenziale c'è. Il loro merito è quello di mettersi al livello del resto della squadra, è un gruppo dove c'è una buona alchimia". Infine una battuta su Benzema: ieri i media spagnoli parlavano di un possibile recupero lampo prima della fine del Mondiale ma oggi l'attaccante del Real Madrid è stato filmato a La Reunion, isola tropicale nell'Oceano Indiano. "Ho ventiquattro giocatori e sono quelli di cui mi occupo – taglia corto Deschamps – Non commenterò cose che non riguardano la nostra quotidianità". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 11:20