Mondiali2022: Tunisia, Kadri “Battere Francia? Niente è impossibile”

"Vogliamo rendere felici i nostri tifosi", le parole del ct DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Niente è impossibile, vogliamo rendere felici i nostri tifosi". Jalel Kadri ci crede. La Tunisia è ancora in corsa per gli ottavi ma domani dovrà battere la Francia – comunque già qualificata – e poi sperare che l'Australia non vinca sulla Danimarca, rimandando poi tutto alla differenza reti. "Domani sarà una giornata storica, speriamo che tutto vada bene per noi", ha aggiunto il tecnico. In conferenza stampa, al suo fianco, Montassar Talbi: "Avremo i nostri tifosi a spingerci, sono forse i più appassionati di questo Mondiale. È stato frustrante perdere contro l'Australia ma abbiamo un'occasione d'oro per riscattarci. La Francia ha grandi campioni come Kylian Mbappé ma è una squadra di 11 giocatori che affronta una squadra di 11 giocatori". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 14:54