Nba: Boston e Phoenix volano, 24 punti Banchero ma Orlando ancora ko

Fontecchio resta fuori ma i Jazz incassano la quinta sconfitta di fila BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Est detta legge Boston. I Celtics si confermano la squadra del momento: schiantata Charlotte per 140-105 e 13esima vittoria in 14 partite, con un Marcus Smart da 22 punti e 15 assist (massimo in carriera) e 35 punti di Jayson Tatum. Partita già chiusa nel primo quarto (+27 Boston), tanto da lasciare in panchina Smart e Tatum oltre a Brodgon per tutto l'ultimo periodo. La terza forza della Eastern Conference, dietro anche Milwaukee, resta Cleveland, che però sbatte contro Toronto (100-88), con i Raptors che ritrovano dopo 10 partite Pascal Siakam (18 punti e 11 rimbalzi). Alle spalle dei Cavs spunta Indiana, che con una tripla alla sirena del rookie Andrew Nembhard beffa i Lakers per 116-115 risalendo da -17 nel quarto quarto. Per i Pacers anche 24 punti e 14 assist di Haliburton, ai gialloviola non bastano Davis (25 punti e 13 rimbalzi), James (21+7) e Westbrook (24 punti di cui 17 nel secondo tempo). Impatto devastante al rientro per Joel Embiid: 30 punti di cui 7 nell'ultimo minuto di partita e successo Philadelphia su Atlanta (104-101). A Ovest, invece, comanda Phoenix, in serie positiva da cinque partite dopo il 122-117 su Sacramento. Serata da incorniciare per Devin Booker (44 punti, 8 rimbalzi e 6 palle recuperate), nona doppia stagionale per Deandre Ayton (17 punti e 12 rimbalzi), per i Kings – al terzo ko consecutivo – 30 punti di Monk e un Sabonis da 17 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Denver vola sulle ali di Jokic (32 punti e 12 rimbalzi) e Murray (31 punti) e batte 129-113 Houston, a trascinare New Orleans ci pensa invece Zion Williamson: 23 punti e 8 assist ma soprattutto la tripla a 44" dalla fine che affonda OKC (105-101). Paolo Banchero mette a referto 24 punti con 9/17 dal campo (1/1 da tre) e 5/10 dalla lunetta) oltre a 4 rimbalzi, 5 assist, due palle recuperate e cinque perse in 39 minuti ma Orlando deve arrendersi per 109-102 ai Nets di uno straripante Kevin Durant, che mette in scena la sua miglior prestazione stagionale (45 punti): quinta sconfitta di fila per i Magic, nonostante anche i 24 punti di Bol e i 21 di Wagner. Non va meglio a Simone Fontecchio, semplice spettatore nel ko di Utah (anche i Jazz in serie negativa da 5 partite) per 114-107 contro i Bulls (26 punti di DeRozan). A chiudere il quadro sui risultati della notte il successo di Washington (142-127 su Minnesota) con 41 punti (career-high) di Kristaps Porzingis. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-22 09:32