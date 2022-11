Basket: Nba. Doncic straripante, Dallas batte Golden State in volata

Lo sloveno realizza 41 punti, vittorie anche per New York e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il fuoriclasse sloveno, a referto da top-scorer con un bottino di 41 punti, permette ai Mavericks di superare in volata per 116-113 i Golden State Warriors, ai quali non bastano i 32 punti messi a segno da Curry. Rotondo successo in trasferta per i New York Knicks, che violano il parquet dei Detroit Pistons per 140-110 con 36 punti di Randle, il più prolifico del match. Affermazione esterna anche per il Los Angeles Clippers, che passano per 118-112 sul campo dei Portland Trail Blazers nonostante i 69 punti complessivi della coppia Simons-Grant (32 di Powell tra i californiani). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Nov-22 08:46