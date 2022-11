Calcio: Juve. Trezeguet “Pronto a tornare se club mi richiama”

L'ex attaccante bianconero: "Ora bisognerà dare tempo a Elkann" ROMA (ITALPRESS) – "Mi pare si tratti di una questione soprattutto burocratica, amministrativa. Ci saranno dei cambiamenti, ma Andrea Agnelli ha fatto un lavoro straordinario: lo stadio, il centro sportivo, la seconda squadra… È stato un esempio. Ora John Elkann dovrà capire come gestire la situazione e bisognerà dargli tempo". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet commenta lo tsunami che ha travolto il club bianconero. "Se la Juventus mi richiamasse? Io, per la Juve, ci sono: se mi richiamerà, tornerò – spiega l'ex punta francese, che con la 'Vecchia Signora' ha messo in bacheca due scudetti e due Supercoppe Italiane – Credo fortemente che gli ex giocatori debbano avere un ruolo importante nei club. Ci sono altre persone che devono decidere ma credo di poter essere utile: ho conosciuto la Juve in campo e alla scrivania". Si fanno anche i nomi di ex giocatori come Del Piero, Chiellini, Buffon e Marchisio: "Hanno dato tutti tanto alla Juve e sono adatti a ruoli diversi. Ognuno ha una sua specificità", assicura Trezeguet, campione del mondo e d'Europa con la sua nazionale. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 30-Nov-22 08:44