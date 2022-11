Von der Leyen “Creeremo un tribunale ad hoc per i crimini russi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "La Russia deve pagare per i suoi orribili crimini. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Con i nostri partner, faremo in modo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua Banca centrale", aggiunge. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 30-Nov-22 09:26