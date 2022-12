Banchero ne fa 20 ma Magic ko, vincono i Jazz di Fontecchio

Orlando incassa l'ennesima sconfitta, Utah batte in casa i Clippers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una vittoria e una sconfitta per i due italiani in campo nella notte Nba. Vincono i Jazz di Simone Fontecchio, perdono i Magic di Paolo Banchero, quest'ultimo comunque protagonista di un'altra ottima prestazione. In 35 minuti mette a referto 20 punti, 2 rimbalzi e 5 assist, va in doppia cifra anche Wagner che ne fa 22 e dalla panchina arrivano i 12 di Ross e gli 11 di Anthony, ma Orlando incassa l'ennesima sconfitta arrendendosi agli Hawks che vincono 125-108, trascinati dai 30 punti e 14 assist di Trae Young. Doppia doppia anche per Capela che chiude con 20 punti e 12 rimbalzi, di punti ne fa 27 Murray e dalla panchina 15 Griffin e 12 Okongwu. Per Orlando 17esima sconfitta in 22 partite. Vince, invece, Utah e dopo le ultime esclusioni rivede il campo anche Simone Fontecchio che gioca 11 minuti nel successo casalingo contro i Los Angeles Clippers (125-112). Per l'azzurro 3 punti, 1 rimbalzo e 1 assist in un match in cui i Jazz mandano tutto il quintetto iniziale in doppia cifra con i 33 punti di Clarkson, i 23 (con 9 rimbalzi) di Markkanen, i 21 di Sexton, i 14 (con 12 rimbalzi) di Vanderbilt, i 12 di Olynyk e, dalla panchina, gli 11 di Alexander-Walker. Troppo per i Clippers che pagano le assenze e si arrendono nonostante i 26 punti dalla panchina di John Wall, mentre il quintetto iniziale manda in doppia cifra Jackson (15), Zubac (12) e Morris Sr (10). In tutto 13 le partite disputate nella notte italiana. Vince ancora Boston che comanda a Est e si impone in casa 134-121 su Miami con uno strepitoso Jayson Tatum che fa registrare al suo attivo 49 punti e 11 rimbalzi. Vincono anche Cavaliers (113-85 su Philadelphia), Nets (113-107 contro i Wizards con 39 punti per Durant), Bucks (109-103 sui Knicks con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist per Antetokounmpo), Timberwolves (109-101 sui Grizzlies con 29 punti per Ewards), Pelicans (126-108 sui Raptors con 33 punti e 10 rimbalzi per Williamson), Thunder (119-111 sugli Spurs con 27 punti per Williams), Nuggets (120-100 sui Rockets con 17 punti, 9 rimbalzi e 12 assist per Jokic), Suns (132-113 sui Bulls con Booker che mette a referto 51 punti), Kings (137-114 sui Pacers) e Lakers (128-109 su Portland con un LeBron James da 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-22 09:38