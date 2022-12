Calcio: Sampdoria. Dall’8 al 23 squadra in Turchia, tre le amichevoli

Test contro i sudafricani del Galaxy, l'Adana Demirspor di Montella e i tedeschi della Dinamo Dresda GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria preparerà anche in Turchia la seconda parte della stagione. I blucerchiati, infatti, fra una settimana partiranno per il ritiro invernale che si svolgerà dall'8 al 23 dicembre. I ragazzi di Stankovic si alleneranno al Calista Sports Center di Kadiye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. In programma anche tre amichevoli: la prima con il Galaxy FC (massima serie sudafricana), la seconda con i turchi dell'Adana Demirspor (allenati da Vincenzo Montella e attualmente terzi in Super Liga) e l'ultima con la Dinamo Dresda (terza divisione tedesca). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Dic-22 13:04