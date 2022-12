Calciomercato: Atletico Madrid. Joao Felix via a gennaio, servono 100mln

Manchester United, Psg e Bayern Monaco i club interessati MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un divorzio che potrebbe consumarsi già a gennaio. L'Atletico Madrid è pronto a cedere Joao Felix, attaccante portoghese che, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", è in rotta con il tecnico Diego Pablo Simeone. Acquistato nell'estate del 2019 per 127 milioni di euro, il club rojiblanco sarebbe pronto a cederlo per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro e l'agente del giocatore, Jorge Mendes, sarebbe già al lavoro per chiudere l'operazione. Manchester United, Psg e Bayern Monaco, sempre secondo AS, i club interessati con i red devils che già l'estate scorsa avevano presentato un'offerta da 130 milioni in quel momento respinta dall'Atletico. Poi la rottura con il tecnico che ha utilizzato con il contagocce il nazionale portoghese. Il Psg avrebbe già mosso i primi passi, intanto il ragazzo si sta mettendo in luce ai Mondiali e da qui a gennaio i club interessati potrebbero aumentare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-22 11:26