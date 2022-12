Calciomercato: Sun “CR7 verso il no all’Al-Nassr, vuole la Champions”

Il fuoriclasse portoghese potrebbe dire no alla maxi-offerta del club arabo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Duecento milioni di euro a stagione per i prossimi due anni e mezzo. E' possibile rifiutare un'offerta del genere? Secondo il "Sun" sì e infatti Cristiano Ronaldo sarebbe orientato a declinare la più che allettante proposta dell'Al-Nassr, spinto dal desiderio di continuare a dimostrare il suo valore ai massimi livelli del calcio europeo. Per il tabloid britannico, CR7 ha ancora voglia di Champions e sarebbe questo il motivo principale del possibile no agli arabi. Del resto già in passato ha rispedito al mittente le offerte dell'Al-Hilal, altro club arabo, e adesso che è libero da ogni vincolo contrattuale dopo il divorzio con il Manchester United, può tranquillamente aspettare eventuali proposte da club europei (lo stesso Sun parla del Newcastle), senza dimenticare la Mls con David Beckham che sarebbe pronto ad aprirgli le porte dell'Inter Miami, ma anche in questo caso il portoghese dovrebbe rinunciare all'ossessione Champions e ai palcoscenici europei. Dopo i Mondiali se ne saprà di più. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-22 10:09