Juve, rinvio a giudizio per club ed ex vertici sui bilanci

La procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio per 12 persone più la stessa società. TORINO (ITALPRESS) – Nell'ambito dell'indagine sui bilanci della Juventus, la procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio nei confronti di 12 persone fisiche più la società stessa. Stralciata invece la posizione degli ex sindaci. Il rinvio a giudizio è stato chiesto anche per l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore Fabio Paratici e l'ad Maurizio Arrivabene. L'accusa è di false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ostacolo alle autorità di vigilanza. La chiusura delle indagini è stata notificata lo scorso 24 ottobre, mentre risalgono a lunedì le dimissioni dell'intero cda della società. Sarà l'assemblea del 18 gennaio a varare il nuovo board, per ora è nota solo l'indicazione del presidente nella persona di Gianluca Ferrero, da parte dell'azionista di maggioranza Exor.