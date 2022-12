Marotta “Nostro problema costo giocatori, cambiare normativa”

"Bisogna ridurre i costi, ma c'è da discutere sull'inquadramento dei calciatori". MILANO (ITALPRESS) – "Bisogna ridurre i costi, ma c'è da discutere sull'inquadramento dei calciatori, che sono dei lavoratori subordinati e questo significa andare incontro a dei costi incredibili. Per il mondo del calcio il costo del lavoro supera nettamente il 65%, che in un'azienda di acque minerale, ad esempio, significherebbe andare incontro al default. Nel momento in cui, dal punto di vista legislativo, il calciatore non fosse più inquadrato come un lavoratore subordinato, ma alla stregua di una star o un attore, allora avremmo un ridimensionamento dei costi. Sarebbe uno strumento immediato per eliminare gran parte dei problemi del mondo del calcio". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a margine dell'incontro dell'Agenzia Italpress con il mondo dello sport nella nuova sede di Milano a proposito della crisi del calcio italiano. A proposito invece, della nuova sede dell'Italpress, Marotta ha aggiunto che "è un'agenzia puntuale e corretta nell'informazione, che diventa anche un importante strumento di lavoro per tutti, compreso anche noi manager delle società calcistiche". – Foto Italpress – (ITALPRESS). trl/gm/red 01-Dic-22 16:03