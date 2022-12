Mondiali2022: Argentina. Per Di Maria nessuna lesione muscolare

Per il giocatore della Juve un sovraccarico, potrebbe recuperare per la gara con l'Australia. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Ieri sera, nel corso del match contro la Polonia, Angel Di Maria ha dovuto lasciare il campo al 14' della ripresa per l'ennesimo infortunio della stagione. A fine gara il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, aveva dichiarato: "All'inizio del match stava bene, poi è stato sostituito per un fastidio al quadricipite, ha sentito la coscia irrigidirsi. Di Maria è troppo importante per noi, non potevamo rischiare". In vista della gara degli ottavi di finale contro l'Australia, oggi, dal quartier generale dell'Albiceleste, come riportano i media sudamericani, arrivano notizie incoraggianti. Il giocatore della Juve sarebbe uscito dal campo anzitempo per sconguirare guai peggiori e potrebbe essere arruolabile già dalla prossima sfida. Di Maria si è sottoposto a esami specifici, che hanno escluso lesioni muscolari: per lui "soltanto" un sovraccarico al quadricipite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Dic-22 14:43