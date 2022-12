Mondiali2022: Messico. Martino”Enorme tristezza,finito mio lavoro da ct”

"Il contratto con la Federazione è scaduto al triplice fischio dell'arbitro", ha spiegato l'argentino LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il Messico dice arrivederci al Mondiale e Gerardo Martino dice addio alla panchina della "Tri". Il ct argentino, dopo l'inutile vittoria contro l'Arabia Saudita, ha annunciato in conferenza stampa la chiusura del rapporto di lavoro con la Federazione. "Sono il responsabile di questa grande delusione e frustrazione che tutti noi proviamo e questo mi provoca grande tristezza, mi assumo tutte le responsabilità di questo fallimento", le parole del "Tata" che in realtà non è stato fortunato visto che il Messico lascia i Mondiali solo per una peggiore differenza reti rispetto alla Polonia, ma che con l'Arabia Saudita avrebbe meritato un successo più largo del 2-1 finale. "In questo momento non c'è nulla che mi possa far pensare a un futuro diverso dal mio addio, il contratto con la Federazione è terminato al triplice fischio dell'arbitro – aggiunge Martino -. Contro l'Arabia è stata la nostra miglior partita, abbiamo creato tantissime occasioni da gol e avremmo potuto vincere in maniera larga ottenendo il passaggio del turno, ma non è andata così, abbiamo fallito", ha concluso l'allenatore argentino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-22 08:34