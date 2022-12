Mondiali2022: Polonia. Szczesny “Su rigore perso scommessa con Messi”

"Avevo scommesso 100 euro, pensavo che l'arbitro non concedesse il penalty", ha scherzato il portiere della Juve DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il rigore l'ha parato, la sua Polonia ha perso ma ha comunque ottenuto la qualificazione agli ottavi. Al di là di tutto, tornando al penalty, a Wojciech Szczesny è…costato 100 euro. E' lo stesso portiere della Juventus, in zona mista e ai microfoni dei norvegesi di TV2 Sport, a raccontare l'episodio che lo ha visto protagonista con Lionel Messi mentre gli arbitri analizzavano alla Var la manata con cui il polacco ha colpito Messi. "Gli ho detto che ero pronto scommettere 100 euro sul fatto che l'arbitro non avrebbe dato il rigore, non è stato così e ho perso la scommessa, non so neanche se è consentita una cosa del genere, magari verrò sanzionato ma non importa – ha detto ridendo Szczesny -. Comunque non pagherò i 100 euro, credo che a Messi non interessino e non gli manchino. Per quanto riguarda la mia parata, sapevo che avrebbe calciato alla mia sinistra, sentivo il dovere di evitare il gol, lo dovevo ai miei compagni visto che il rigore l'avevo procurato io". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-22 11:03