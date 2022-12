Mondiali2022: Portogallo. Per Nuno Mendes infortunio coscia sinistra

La FPF: "Il giocatore resta in Qatar", Santos spera di recuperarlo. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Tegola per il Portogallo, e per il ct Fernando Santos, alla vigilia dell'ultima gara del girone H dei Mondiali, contro la Corea del Sud. "Nuno Mendes, dopo aver effettuato appositi test medici, è stato ritenuto indisponibile per la Nazionale dall'Unità Salute e Performance della FPF". Lo ha reso noto la Federcalcio portoghese. "Il giocatore ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra durante la partita tra Portogallo e Uruguay", ha precisato la FPF. "Nuno Mendes resterà nella delegazione Nazionale impegnata in Qatar, dove inizierà il percorso di recupero", ha concluso la Federcalcio portoghese. Il ct Santos spera di recuperare il giocatore per le gare successive: il Portogallo, infatti, ha già matematicamente conquistato il pass per gli ottavi di finale del torneo iridato. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 01-Dic-22 14:27