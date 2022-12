Mondiali2022: Portogallo. Santos “Ronaldo gioca? Ancora non ho deciso”

Contro la Corea del Sud il capitano dei lusitani potrebbe riposare. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – E' un Fernando Santos criptico quello della conferenza stampa di oggi. Alla vigilia dell'ultima gara del girone H dei Mondiali, contro la Corea del Sud, il ct del Portogallo, già qualificato per gli ottavi di finale, non si è sbilanciato sulla formazione e soprattutto sull'eventuale utilizzo di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere tenuto a riposo. "Posso dire è che ho un enorme rispetto per la Corea, per la sua Nazionale e per la sua gente, proprio come Cristiano Ronaldo", ha detto Santos, rispondendo a un giornalista che ha ricordato quando CR7 con la Juventus non ha preso parte a una amichevole giocata a Seul nel luglio del 2019, deludendo i 65mila spettatori del World Cup Stadium. Ai tempi, addirittura, le autorità locali aprirono un'inchiesta su una possibile frode ai danni della società che aveva organizzato il match tra la Juventus e una selezione con i migliori giocatori della K League. Viste le domande incalzanti, il ct del Portogallo ha aggiunto: "Vediamo. In linea di principio CR7 si allenerà oggi e capiremo se sarà in condizioni di giocare domani. In questo momento non so dire altro: c'è il 50 per cento di possibilità che giochi. Posso precisare solo che farà parte dei disponibili per la gara". Saranno invece sicaramente assenti Nuno Mendes, infortunato, al pari di Otavio e di Danilo Pereira. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Dic-22 15:54