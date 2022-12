Mondiali2022: Uruguay. Alonso “Dobbiamo avere fiducia in noi stessi”

Il ct de "La Celeste": 'Il gruppo è forte, siamo focalizzati sul nostro obiettivo'. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico dell'Uruguay, Diego Alonso, in conferenza stampa, ha spronato la sua squadra, alla vigilia dell'ultima e decisiva gara del girone H dei Mondiali, contro il Ghana. "Sappiamo bene l'importanza della posta in palio. Sapevamo che c'era la possibilità di arrivare all'ultima partita 'vivi' ed eccoci qui. Dobbiamo credere in noi stessi e cercare di sfruttare ogni opportunità. Il gruppo è forte e siamo focalizzati sul nostro obiettivo", ha detto Alonso. "Dobbiamo ritrovare la fiducia che avevamo quando abbiamo giocato le qualificazioni e nelle varie amichevoli: lì c'era una squadra felice di giocare al calcio. Io dico ai giocatori che credo in loro, credo nelle loro qualità", ha precisato il ct dell'Uruguay. "Il Brasile agli ottavi? Non rispondo su queste cose. Domani, Dio volendo, ne riparleremo", ha concluso Alonso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Dic-22 15:00