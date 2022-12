Tour2024: Per prima volta arrivo a Nizza e non a Parigi

Nella capitale si disputeranno i Giochi olimpici: la corsa gialla terminerà in Costa Azzurra. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Grande novità al Tour de France 2024. Per la prima volta nella sua lunga storia, ovvero dal 1903, nella corsa a tappe transalpina non ci sarà l'arrivo a Parigi. Niente più Campi Elisi per la parata finale: domenica 21 luglio 2024 l'ultima tappa della Grande Boucle sarà una cronometro individuale con tracciato che si dispiegherà lungo le strade di Nizza. A dare l'annuncio è stato Christian Prudhomme, direttore della corsa. "Siamo tutti molto felici che i Giochi Olimpici del 2024 si svolgano in Francia, a Parigi. È fantastico per tutti, per lo sport francese e non solo. Era del tutto impossibile chiudere il Tour del 2024 a Parigi: le forze di polizia e della gendarmeria saranno già abbastanza impegnate per lavorare per i Giochi. Per questo ci sposteremo in Costa Azzurra, che offrirà uno scenario eccezionale: il luogo francese più conosciuto dagli stranieri dopo Parigi", ha detto Prudhomme. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Dic-22 13:06