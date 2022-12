Volley: Coppa Italia Frecciarossa donne. La Final Four all’Unipol Arena

Appuntamento a Casalecchio di Reno sabato 28 e domenica 29 gennaio MILANO (ITALPRESS) – Tutti gli appassionati del volley femminile hanno ancora bene in mente i festeggiamenti di Conegliano per il successo in Supercoppa Italiana, ma è già tempo di voltare pagina e proiettarsi verso il prossimo trofeo in palio, organizzato come sempre in collaborazione con Master Group Sport: la 45^ Coppa Italia Frecciarossa. Si tratterà di un ritorno a casa per la Lega Volley femminile: sarà Bologna la città candidata ad accogliere la Final Four, sede storica di Lega. Ma al contrario delle precedenti edizioni, questa volta non sarà il PalaDozza ad ospitare l'evento, bensì l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La formula sarà quella tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale in gare di sola andata sui campi delle migliori classificate il 25 gennaio. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio. La domenica spazio anche alla finale della 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa, che precederà la finalissima della Serie A1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Dic-22 10:15