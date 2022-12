Calcio: Brasile. Pelè “Sto bene, grazie a tutti per il sostegno”

O'Rei rassicura tutti sulle sue condizioni di salute con un post su Instagram SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – "Amici, sono in ospedale per la la mia visita mensile. Fa sempre piacere ricevere messaggi positivi come questo. Ringrazio il Qatar per questo pensiero e tutti coloro che mi mandano le loro energie positive". Con questo post su Instagram, Pelè rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. O'Rei, 82 anni, ha postato la foto di un edificio illuminato dal suo volto e dalla scritta "Get well soon" ("Guarisci presto") arrivata dal Qatar, un pensiero molto gradito dall'ex fuoriclasse brasiliano, ricoverato all'"Albert Einstein" di San Paolo per esami di routine dopo la rimozione di un tumore al colon dello scorso anno. "Vogliamo tutti augurare buona salute a Pelé, il nostro più grande calciatore, un extraterrestre fra i terrestri. Buona salute, ha la solidarietà da parte di tutti noi", ha detto ieri il commissario tecnico del Brasile, Tite, in conferenza stampa. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 02-Dic-22 10:23