La squadra di Zanetti affonterà in amichevole gli austriaci il 5 e gli inglesi il 9 EMPOLI (ITALPRESS) – Empoli in Spagna da oggi 2 al 9 dicembre: durante il ritiro in terra iberica, la formazione di mister Zanetti affronterà prima gli austriaci dello Sturm Graz (lunedì 5 dicembre alle ore 16.00 al Marbella Football Center) e poi gli inglesi del Wolverhampton (venerdì 9 dicembre alle ore 13.00 al La Quinta Football Fields). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 02-Dic-22 12:19