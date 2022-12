Calcio: Lega A, Casini “Covid devastante ma segnali di ripresa”

"Approveremo un pacchetto di azioni di riforma", ha annunciato MILANO (ITALPRESS) – "Il contesto pandemico e post pandemico ha toccato tutto lo sport, invito tutti a leggere i dati degli studi pubblicati in questo periodo. Il calo dei ricavi è stato significativo e ha determinato anche un calo degli iscritti. È vero che il calcio resta tra gli sport più praticati, ma l'impatto è stato devastante. Non è che prima della pandemia il contesto fosse roseo, detto ciò vedo segnali di ripresa con lo sforzo che sta facendo innanzitutto la Lega, con un pacchetto di azioni di riforma che verrà approvato nell'assemblea del 15, poi la stessa Federazione con il consiglio del 19". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante la conferenza stampa al termine dell'Assemblea odierna: "Il ministro Abodi ha dato la sua massima disponibilità – ha proseguito il numero uno della Lega – bisogna lavorare con le istituzioni. Riforme? A partire da oggi la bozza di documento sarà condivisa con tutte le squadre. Ne parleremo in settimana, ci sono tanti temi e non vorrei svelare una sorpresa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 02-Dic-22 17:38