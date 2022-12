Calcio: Ternana. Ufficiale, Andreazzoli nuovo allenatore

L'ex Roma ed Empoli prende il posto dell'esonerato Lucarelli TERNI (ITALPRESS) – La Ternana riparte da Aurelio Andreazzoli. Dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli, il club ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico toscano, classe 1953, che si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2024. La società ricorda che "Andreazzoli vanta, tra le altre cose, una collaborazione biennale con Luciano Spalletti nell'Udinese (2004/2006) e di 11 anni nella Roma con Spalletti, Montella, Garcia e Zeman (2006/2017, in qualità di collaboratore tecnico). Al suo attivo, come primo allenatore, un sesto posto in Serie A ed una finale di Coppa Italia con la Roma, una promozione dalla Serie B alla Serie A con l'Empoli (stagione 2017/18) e, nella scorsa stagione, una salvezza anticipata, nella Massima Serie, sempre sulla panchina dei toscani. Nell'anno della promozione con l'Empoli riceve la panchina d'argento come miglior allenatore del campionato cadetto". Il suo vice sarà Giacomo Lazzini, il preparatore atletico Francesco Chinnici, il preparatore dei portieri Antonio Razzano, il collaboratore tecnico Alessio Aliboni e il match analyst Andrea Aliboni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 02-Dic-22 15:38