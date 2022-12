Castrovilli “Ritrovare gruppo emozione da brividi, brava Fiorentina”

"Ho una gran voglia di tornare in campo", spiega il centrocampista viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi sono venuti i brividi, è come se fossi tornato indietro nel tempo, alla prima volta in cui ho toccato il pallone da bambino. Un'emozione unica, che forse non riesco neanche ad esternare. La squadra sta benissimo, ora sta a me mettermi in gioco e al passo del gruppo". Lo ha detto il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ai canali social della Fiorentina. Reduce da un lungo periodo di riabilitazione dopo la rottura della capsula del legamento crociato anteriore e posteriore, dei menischi (interno ed esterno) e del collaterale (esterno e mediale) del ginocchio sinistro, è tornato ad allenarsi in gruppo. "Abbiamo parlato con lo staff sanitario, andremo un po' cauti nei prossimi 15 giorni e poi vedremo, di sicuro ho tanta voglia di giocare", spiega il centrocampista che non vede l'ora di mettersi alle spalle un periodo di "grande sofferenza, soprattutto quando si giocavano le partite ufficiali perché non potevo dare una mano alla squadra. Un po' mi emoziono a parlarne, ma ormai questo fa parte del passato". Tornando sull'infortunio, Castrovilli ha aggiunto: "Pensando in positivo dico che sono cresciuto molto mentalmente, la forza di volontà fa tutto e tutto parte dalla testa. Ho fatto tanto, ma devo ringraziare anche lo staff sanitario e tecnico, oltre a tutte le persone che mi sono state vicino, soprattutto la mia famiglia". Castrovilli ha anche voluto ringraziare i tifosi viola per i tanti messaggi di supporto che ha ricevuto nei mesi scorsi. "Leggere messaggi come 'Forza Castro, torna presto' mi hanno dato una forza in più – ha raccontato il dieci gigliato -. I tifosi mi mancano tanto, spero di rivederli presto dal campo. La squadra dopo un periodo un po' bruttino si è ripresa alla grande, sono uscite le nostre qualità e il gioco del mister, voglio farle i complimenti per come ha finito prima della sosta. La forza è stata il gruppo perché quando c'è il gruppo puoi superare qualsiasi ostacolo". Da qui a fine stagione "mi aspetto di trovare la condizione, di poter disputare una gara ufficiale, e quindi lavorare in allenamento, poi fare la mia centesima partita, manca poco – ha concluso Castrovilli -. Tramite il lavoro vorrei riprendermi il posto in squadra, c'è tanta concorrenza e va benissimo, sprona chiunque a dare sempre il massimo. Non vedo l'ora". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 02-Dic-22 15:19