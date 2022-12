Mondiali2022: Corea del Sud. Costa “Qualificazione meritata”

Il vice di Bento: "Brasile negli ottavi? Un bel problema da affrontare" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Siamo molto felici, ce la siamo meritata con tutto quello che abbiamo fatto in queste tre partite". Sergio Costa, vice del ct Paulo Bento oggi squalificato, commenta così la vittoria sul Portogallo che ha regalato alla Corea del Sud la qualificazione agli ottavi. "La sconfitta col Ghana era stata tremendamente ingiusta, con l'Uruguay ce la siamo giocata nel modo migliore e contro il Portogallo, una squadra ricca di individualità, organizzata e forte, siamo riusciti a realizzare quello che era il nostro piano di gioco e raggiungere l'obiettivo – aggiunge – Dedichiamo questa vittoria al popolo sudcoreano che ci sostiene, ai giocatori e al mister Paulo Bento, se lo merita". L'attesa del triplice fischio di Uruguay-Ghana è stata una sofferenza: "Era qualcosa che non potevamo controllare, era un risultato imprevedibile", aggiunge Costa, già proiettato verso la probabile sfida col Brasile: "E' un bel problema, ora pensiamo a riposare. Dopo prepararemo la partita come tutte le altre, studiando i punti deboli e i punti di forza, adattanto le nostre caratteristiche a quello che potrebbe essere l'andamento della gara". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 02-Dic-22 19:36