Mondiali2022: Germania. Neuendorf “Farò analisi con Bierhoff e Flick”

"L'eliminazione fa davvero male, la prossima settimana ci incontreremo e analizzeremo tutto", dice il presidente federale DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – La Germania lascia il Qatar in netto anticipo rispetto ai programmi iniziali. Per i tedeschi ancora un'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali, la seconda consecutiva dopo quella del 2018 dove si erano presentati da campioni in carica. Tanti gli interrogativi su un futuro che preoccupa soprattutto in ottica Europei2024, ovvero la kermesse continentale che proprio la Germania ospiterà. "Nei prossimi giorni faremo un'analisi approfondita su quanto accaduto in Qatar, incontrerò Bierhoff e Hansi Flick per valutare tutto. L'eliminazione dal Mondiale fa davvero male, dobbiamo guardare avanti e lavoreremo per gestire al meglio questa situazione, abbiamo già una tabella di marcia, la prossima settimana ci vedremo e questo sarà solo il primo passo della procedura che abbiamo già avviato", le parole del presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, prima della partenza dall'aeroporto di Doha. Sia il dirigente che il ct sono sotto contratto fino al termine dei prossimi Europei e ieri lo stesso Flick ha dichiarato che non intende farsi da parte. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Dic-22 13:37