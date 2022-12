Mondiali2022: Portogallo. Santos “Colpa mia, non dobbiamo rallentare”

"Dobbiamo continuare ad essere gli stessi che siamo stati fino ad ora" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Le cose non sono andate bene e la responsabilità è mia, ovviamente". Fernando Santos si prende le colpe della sconfitta con la Corea del Sud, ko che comunque non ha compromesso nè la qualificazione nè il primo posto nel girone. "Abbiamo perso intensità nel secondo tempo nei contrasti e abbiamo fatto circolare la palla più lentamente – ammette – Il gol subito sull'angolo a nostro favore? Era già successo con la Serbia e i giocatori sanno perfettamente che non può succedere. Forse ci siamo fatti prendere dall'ansia di voler segnare, ne parlerò con i giocatori". Santos guarda ora avanti: "Questa sconfitta ci farà bene, dobbiamo continuare ad essere gli stessi che siamo stati fino ad ora. Non possiamo mai rallentare, in un Mondiale qualsiasi avversario è molto pericoloso". Infine una battuta su Ronaldo, che non ha preso bene la sostituzione: "Era arrabbiato con il giocatore coreano che lo insultava e lo mandava via dal campo. Gli ha risposto, è perfettamente normale. Ho sentito quello che ha detto il coreano, in inglese, e Ronaldo ha replicato 'non vedi l'ora che me ne vada'. Anche Pepe se l'è presa col giocatore coreano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Dic-22 19:34