Presentata a Roma la Supercoppa di pallanuoto paralimpica

Domenica 11 dicembre al Tre Fontane si sfideranno Watersport Napoli Lions e Rari Nantes Florentia ROMA (ITALPRESS) – La Pallanuoto paralimpica continua a crescere anno dopo anno. Non è ancora approdata alle Paralimpiadi – il processo è lungo, per arrivarci uno sport di squadra dev'essere praticato almeno da 24 Paesi di tre regioni continentali diverse e in ognuno di questi Paesi si deve svolgere con continuità la disciplina da 4 anni – ma secondo gli addetti ai lavori potrà arrivarci presto. Intanto, domenica 11 dicembre, il movimento vivrà un altro appuntamento prestigioso al centro Tre Fontane di Roma: la seconda edizione della Supercoppa Italiana sponsorizzata da AUBAY. A contendersi il trofeo saranno i campioni d'Italia della Watersport Napoli Lions e i vincitori della Coppa Italia della Rari Nantes Florentia. L'evento si svolgerà tra nove giorni alle ore 16.00, ma un simbolico fischio d'inizio è stato dato già stamattina presso l'Aula Giulio Cesare del Campidoglio, alla presenza delle istituzioni cittadine. La presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, l'assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda, Alessandro Onorato, e il presidente della commissione sport, Ferdinando Bonessio, hanno aperto le porte di un luogo iconico per la Capitale alle rappresentative delle due squadre e alle autorità sportive che le accompagnano in questo percorso. "I valori dello sport sono fondamentali per le nostre vite – le parole di Svetlana Celli – Roma è pronta e orgogliosa di ospitare questa finalissima. Lo sport ha vissuto momenti difficilissimi negli ultimi due anni. Lo sport, e a maggior ragione quello per le persone con disabilità, rappresenta una parte fondamentale della nostra cultura. Attraverso questa Supercoppa lanciamo un messaggio senza differenze e senza barriere". L'assessore Onorato ha ricordato l'importanza dei grandi eventi per la città, parlando di "collaborazione costante con il presidente del Cip, Luca Pancalli" e dell'importanza di "valorizzare il Tre Fontane". Perché lo sport paralimpico "ha un valore sociale e terapeutico irrinunciabile". Alla presentazione dell'evento ha partecipato anche il presidente della FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Roberto Valori, che a proposito del Tre Fontane ha lanciato un appello alle istituzioni: "Esistono problematiche ben note – la sua riflessione – L'impianto va finito, dobbiamo fare le foresterie ed è un peccato perché al momento le squadre dobbiamo ospitarle negli alberghi. Quel centro è amputato, a proposito di disabilità, e sarebbe importante completare l'opera". Sulla crescita della pallanuoto paralimpica, Valori ha evidenziato come "Il nuoto c'è sempre stato alle Paralimpiadi, mentre la pallanuoto è molto più giovane ma è stato un vero tsunami di entusiasmo". Attualmente sono 10 le società affiliate, per un totale di 180 atleti tesserati per una disciplina (riconosciuta dal CIP) che ha già assegnato due scudetti (2021 e 2022), due Coppa Italia (l'ultima svoltasi a Ostia) e una Supercoppa. CIP e FINP sono incessantemente al lavoro per promuovere lo sviluppo della pallanuoto per i diversamente abili, che vede l'Italia come Paese precursore anche sotto il profilo delle classificazioni funzionali. – Foto Spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Dic-22 12:26