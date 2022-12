Abodi “Vogliamo ridare credibilità al sistema Calcio”

Il ministro per lo Sport interviene sul caso Juve: "Sono temi che devono essere risolti a livello sistemico" ROMA (ITALPRESS) – "Sono situazioni che si rinnovano, di fronte alle quali bisogna in primo luogo mantenere un'attenzione attiva di vigilanza, perché ci sono degli organismi sportivi e anche la giustizia ordinaria che devono intervenire prima del sottoscritto". Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge la Juventus. Interpellato sul ruolo del ministero nella vicenda, a margine dei festeggiamenti per i 60 anni dalla nascita dell'Unione Nazionale delle Pro Loco, Abodi ha sottolineato: "Ho la responsabilità di contribuire a non abbassare l'attenzione. Sono temi che devono essere risolti a livello sistemico, c'è la volontà di non mettere la polvere sotto il tappeto e di non volersi distrarre voltandosi dall'altra parte, i problemi vanno affrontati senza avere un approccio giustizialista e superficiale, ma andando in profondità e cercando di capire, affidando a ognuno le proprie responsabilità, come si possa ridare credibilità a un sistema che vive di credibilità. Vero che vive di passione, ma senza credibilità la passione si spegne". Il ministro per lo Sport ha sottolineato: "Parlo tutti i giorni" con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, così come "parlo con il presidente del Coni e il presidente di Sport e Salute, il mio compito è dialogare costantemente per far capire che l'istituzione di governo è presente, non vuole essere al centro necessariamente, il mio ruolo è laterale, ma comunque attivo". – foto Image – (ITALPRESS). col/ari/red 03-Dic-22 12:41