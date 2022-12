Biathlon: Cdm donne. Vittozzi seconda nella sprint di Kontiolahti

La sappadina è stata battuta solamente dall'austriaca Hauser. MILANO (ITALPRESS) – Arriva un'altra grande prestazione di Lisa Vittozzi nella sprint femminile di Coppa del mondo disputata oggi a Kontiolahti. La sappadina del Centro Sportivo Carabinieri, già terza nell'individuale di mercoledì sulla pista finlandese, è stata protagonista nella gara dal format più breve con un secondo posto di assoluto valore, che giunge a distanza di quasi due anni dall'ultimo piazzamento nella specialità, conquistato a Oestersund nel marzo del 2021. Autrice di un errore nella serie a terra, Lisa ha decisamente alzato i giri del motore nel secondo e terzo giro, mettendo a segno un fantastico zero nella serie in piedi, grazie al quale è risalita dal 42simo posto parziale fino alla piazza d'onore. Un piazzamento che le vale il pettorale giallo di leader della classifica generale nella pursuit di domenica 4 dicembre con 20 punti di vantaggio sulla norvegese Ingrid Tandrevold (135 contro 115). Nell'occasione è stata battuta solamente dall'austriaca Lisa Therese Hauser (senza errori) con il tempo di 20'39"5. Completa il podio la svedese Linn Persson a 24" con zero errori, in una giornata che sorride all'Italia anche per i piazzamenti delle altre atlete dirette da Klaus Hollrigl. Dorothea Wierer, ancora alle prese con un fastidioso raffreddore, si è piazzata nona con un errore in piedi ma a soli 34"9 dalla vincitrice, e promette di essere protagonista nell'inseguimento. Altrettanto bene ha fatto la giovane Rebecca Passler, mai così in alto in classifica in Coppa del mondo con il diciassettesimo posto e uno zero al poligono. Si qualificano per la pursuit anche Samuela Comola (44sima con un errore) e Michela Carrara (53sima con tre errori). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 03-Dic-22 15:29