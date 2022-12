Calcio: Psg. Al Khelaifi “A gennaio non faremo mercato”

Il presidente del club francese: "Non abbiamo bisogno di alcun giocatore". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "A gennaio il Paris Saint-Germain non farà mercato". A dirlo, dalle colonne de "L'Equipe" è il presidente del club della capitale francese, Nasser Al Khelaifi. L'imprenditore qatariota ha parlato di calciomercato, dei Mondiali e del progetto del nuovo stadio di Parigi. "Non credo che investiremo in nuovi acquisti a gennaio, non è in programma alcuna operazione in entrata. Non abbiamo bisogno di alcun giocatore. Vogliamo mantenere la stessa squadra e andare avanti così: abbiamo trovato il giusto spirito collettivo e non vogliamo toccare certi equilibri", ha aggiunto il numero uno del Psg, che ha dunque "frenato" sull'ipotesi di acquistare, già da questo inverno, il difensore dell'Inter Milan Skriniar. Al Khelaifi è concentrato al momento sul Mondiale, in scena nel suo Paese, e sulle speranze di realizzare un nuovo stadio a Parigi. Dopo aver detto la scorsa settimana, con forza, che la capitale francese merita un nuovo stadio, il presidente del Psg ha "alzato la posta". L'intenzione è quella di comprare dal Municipio di Parigi il "Parco dei principi" e poi di procedere con i lavori di rifacimento dell'impianto: "Se non accettano la nostra proposta possiamo anche lasciare la città". In merito al torneo iridato, invece, Al Khelaifi ha detto che "l'immagine del Qatar è migliorata dall'inizio della competizione". – foto LivPhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Dic-22 10:43