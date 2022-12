Calcio: Verona. Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore

Bocchetti, privo della licenza Uefa Pro, rimane come "secondo". VERONA (ITALPRESS) – Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore del Verona. Lo ha reso noto la stessa società veneta, attraverso i propri canali ufficiali. Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni sarà affiancato da Salvatore Bocchetti, il quale non ha la licenza Uefa Pro e non può ricoprire il ruolo di primo allenatore. Bocchetti è comunque rimasto nello staff del Verona, nonostante le sei sconfitte consecutive degli scaligeri e l'ultima posizione in classifica, con 5 punti all'attivo, in Serie A. Il collaboratore tecnico sarà Luigi Pagliuca. I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci. Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi. Il match analyst sarà Guido Didona. "Ringrazio il presidente Maurizio Setti, il responsabile area tecnica Francesco Marroccu e il direttore sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato – ha detto Zaffaroni -. Sono orgoglioso per l'incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica". "Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie sul campo assieme a mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio", ha aggiunto il neo allenatore del Verona. "A mister Zaffaroni, da parte di tutto il club, un caloroso benvenuto e l'augurio di buon lavoro", ha scritto oggi la società gialloblù. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/com 03-Dic-22 12:46