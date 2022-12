Mondiali2022: Brasile. Danilo migliora, oggi test per Neymar e Sandro

Preoccupano le condizioni fisiche di Alex Telles e di Gabriel Jesus. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo il ko di ieri sera, ininfluente, contro il Camerun, il Brasile è tornato a guardare con apprensione all'infermeria, in vista degli ottavi di finale. Lunedì sera i verdeoro sfideranno la Corea del Sud: potrebbero recuperare alcune pedine importanti ma "perdere" anche altri giocatori. Contro il Camerun erano assenti la stella del Psg Neymar e gli juventini Danilo e Alex Sandro. Per loro, in conferenza stampa, a fine gara, sono arrivate parole incoraggianti da parte del medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar. "Neymar e Alex Sandro non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla ma lo faranno da domani (oggi, ndr.). Sarà importante vedere come reagiscono. In base ai risultati dei vari test, nelle prossime due giornate sapremo se possono o meno essere in condizione di giocare negli ottavi di finale", ha detto Lasmar. "Danilo, invece, presenta un'evoluzione molto positiva", ha aggiunto il medico del Brasile. Preoccupano di contro le condizioni fisiche di Alex Telles e di Gabriel Jesus, entrambi infortunati e usciti anzitempo dal campo nel corso del match di ieri sera. Il terzino e l'attaccante effettueranno oggi controlli medici specifici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Dic-22 10:00