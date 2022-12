Mondiali2022: Brasile. Gabriel Jesus e Alex Telles ko, torneo finito

L'attaccante e il terzino non torneranno a disposizione del ct Tite DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Brutte notizie per il Brasile. Gabriel Jesus e Alex Telles non potranno proseguire il Mondiale. I due giocatori – riporta ESPN – si sono sottoposti questa mattina agli esami che hanno evidenziato per entrambi un infortunio al ginocchio. Sia Jesus che Telles erano stati costretti a lasciare anzitempo il campo nel match perso per 1-0 col Camerun. Il terzino era uscito in lacrime, mentre l'attaccante lamentava un dolore al ginocchio. Nessuna tempistica per lo stop, ma a soli 15 giorni dalla finale di Coppa, non c'è tempo per recuperare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 03-Dic-22 13:10