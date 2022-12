Mondiali2022: L’Inghilterra sfida il Senegal, Southgate “Siamo pronti”

"Conosciamo le qualità degli avversari, ma la mia squadra sta bene", dice il ct dei tre leoni DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – L'Inghilterra è pronta, carica e vogliosa di proseguire il suo Mondiale senza passi falsi. Superato il girone al primo posto da imbattuta, la nazionale dei tre leoni si prepara per gli ottavi di finale. Ad attenderla c'è il Senegal, che si è qualificato da secondo nel gruppo con Olanda, Ecuador e Qatar. Il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, ha tutta la rosa a disposizione, ma in conferenza stampa non lascia alcuna indicazione sulla formazione che manderà in campo: "Al di là degli elementi con i quali inizieremo, non ci sono giocatori giusti o sbagliati – ha sottolineato Southgate -. Avremo bisogno di tutta la panchina. È fantastico avere l'intera squadra che sta bene". Non bisogna però sottovalutare il Senegal che ha battuto Ecuador e Qatar e dato filo da torcere all'Olanda, con gli orange che hanno avuto la meglio solo nei minuti finali: "Conosciamo le loro qualità – ha detto Southgate – ma abbiamo fiducia in noi stessi. In Inghilterra abbiamo avuto diversi giocatori senegalesi: hanno sicuramente arricchito il nostro campionato". Insieme al tecnico in conferenza stampa anche il capitano inglese e attaccante del Tottenham, Harry Kane, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un fastidio: "Prima di tutto il mio piede sta bene, sta migliorando giorno dopo giorno. Ora sono in un punto in cui quasi non sento alcun dolore, quindi è fantastico". Poi sul suo stato di forma: "Sento di aver giocato bene e sono felice". Anche se fin qui il bomber dell'Inghilterra non ha trovato la rete: "So che verrò sempre giudicato per i gol, ma io mi concentro su ciò che posso fare per la squadra", ha concluso Kane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 03-Dic-22 17:50