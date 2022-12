Mondiali2022: Olanda. Van Gaal “Vogliamo diventare campioni”

"Possiamo fare ancora meglio", dice Van Dijk dopo la vittoria controi gli Usa AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto dei bei gol e abbiamo fatto una buona prestazione. La difesa ha giocato bene e i nostri terzini hanno spinto con forza". Queste le parole di Louis Van Gaal riportate al termine della vittoria dell'Olanda sugli Stati Uniti, un successo che vale i quarti di finale dei Mondiali. "Il nostro obiettivo era creare spazio e giocare in avanti. Tutto ha funzionato molto bene. Abbiamo però perso spesso la palla e in questo dobbiamo migliorare se vogliamo diventare campioni del mondo, è questo il nostro obiettivo". Secondo Virgil Van Dijk ci sono ancora margini di miglioramento. "Penso che possiamo fare ancora meglio di quanto abbiamo dimostrato. Vogliamo migliorare un passo alla volta, partita per partita – dice ai microfoni -. Abbiamo davvero segnato dei grandi gol. Possiamo giocare un ottimo calcio e vogliamo dimostrarlo. Siamo ai quarti di finale. Ora abbiamo altri due giorni per recuperare e prepararci al meglio", ha dichiarato il centrale olandese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) xh9/ari/red 03-Dic-22 19:02