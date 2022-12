Mondiali2022: Polonia. Michniewicz “Sognavamo di sfidare la Francia”

Milik: "Per fermare Mbappé ci vuole lo scooter, Szczesny è in gran forma". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "La Francia è l'attuale campione del mondo. Nel pugilato, se uno sfidante per il titolo sconfigge il campione, diventa lui stesso il campione. Potrebbe essere così anche domenica. Se li battiamo, saremo campioni del mondo per un po'". Presenta così la sfida contro i transalpini, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, in scena domani in Qatar, il commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz. Una gara per certi versi affascinante per la compagine polacca che ha superato il girone come seconda classificata, alle spalle dell'Argentina, non senza subire critiche per il gioco espresso, a tratti "rinunciatario". "Le uniche statistiche rilevanti sono il punteggio finale e la classifica. Non conosco altre statistiche – ha sottolineato Michniewicz -. Chi non si è concentrato sulla difesa è già stato eliminato dai Mondiali. Questa era la nostra strategia per passare la prima fase e ci siamo riusciti. Contro la Francia sarà una partita diversa, chi perde è eliminato, ma non abbiamo paura. Li rispettiamo e apprezziamo la loro classe ma sognavamo una sfida del genere. Il nostro obiettivo lo abbiamo già raggiunto, tutto quello che faremo d'ora in poi sarà ben venuto". La Francia di Deschamps è l'avversario peggiore ma la Polonia ha il vantaggio di avere zero pressioni. "Loro detteranno sicuramente i tempi. Non hanno punti deboli ma alcune squadre sono riuscite a metterli in difficoltà. Hanno subito gol dalla Danimarca e dall'Australia", ha concluso il ct polacco. A parlare nella conferenza stampa della vigilia anche l'attaccante Arkadiusz Milik: "Sappiamo che sono un'ottima squadra ma siamo concentrati su noi stessi. Anche se non siamo favoriti vogliamo fare una buona partita". Il centravanti polacco è di proprietà del Marsiglia, in prestito alla Juventus: "Ho bei ricordi di quando giocavo con l'OM ma ora gioco per un altro grande club, la Juventus, e spero di rimanerci. Sfidare la Francia campione del mondo è un sogno che si avvera". Poi, su come si ferma Mbappé: "I nostri difensori dovranno comprare uno scooter, altrimenti sarà dura raggiungerlo – ha detto sorridendo il 28enne bianconero -. Szczesny? Non sono sorpreso dal suo rendimento, non ha imparato a parare ieri, queste ultime non sono le uniche tre grandi prestazioni della sua carriera. Gioca da anni nella Juventus, ha ottenuto molto, conosciamo il suo valore, sappiamo cosa aspettarci, siamo contenti che sia arrivato ai Mondiali così in forma". Non solo Milik ma anche Zielinski ha incontrato la stampa: "Posso giocare in diversi ruoli del centrocampo – ha detto il calciatore del Napoli -. Dove mi mette l'allenatore gioco e darò il massimo. C'è una bella atmosfera in vista della gara contro la Francia: siamo un'ottima squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 03-Dic-22 14:14