Mondiali2022: Senegal. Bogaert”Cissè influenzato da 2 giorni,ma ci sarà”

"Battere l'Inghilterra sarebbe un risultato straordinario", dice il vice del ct senegalese DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Preoccupazione in casa Senegal per le condizioni del commissario tecnico Aliou Cissè, che si è ammalato a poche ore dalla storica sfida degli ottavi di finale del mondiale del Qatar contro l'Inghilterra. Il 46enne allenatore non è stato bene negli ultimi due giorni e non ha partecipato alla conferenza stampa pre-partita, oltre a non aver diretto l'allenamento di oggi, lasciando spazio al suo assistente Regis Bogaert: "Aliou ha un po' di febbre, ecco perché dobbiamo stare attenti alla sua situazione. Già ieri non ha diretto la seduta e lo abbiamo fatto noi dello staff. Ovviamente trasmettendo le sue istruzioni ai giocatori. Speriamo che domani possa venire in panchina, anzi sono sicuro che ci sarà". Poi subito testa alla gara: "Battere l'Inghilterra sarebbe un risultato straordinario. Non so quanto sarebbe importante rispetto alla vittoria nel 2002 con la Francia. Ma se riusciamo a battere una squadra del genere, mandiamo un messaggio forte sui progressi che abbiamo fatto". Proprio 20 anni fa, in campo c'era proprio Cissè con la maglia del Senegal: "Quando parla usa i dati e le proprie esperienze – ha aggiunto Bogaert -, ha fatto parte di quella grande squadra del 2002, quindi penso che la squadra si fidi di lui anche per questa ragione". Una squadra con diversi giocatori di esperienza, ma anche giovani di ottima prospettiva: "Il mister dice sempre 'più giochi nei migliori club del mondo, più diventerai giocatore di prim'ordine'. I calciatori più maturi devono trasmettere la loro esperienza ai più giovani", ha concluso Bogaert. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 03-Dic-22 16:09