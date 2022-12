Mondiali2022: Suarez “Non c’è rispetto per l’Uruguay”

Il capitano della Celeste: "Dire addio così a un torneo iridato fa molto male". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Dire addio così a un Mondiale fa molto male ma abbiamo la tranquillità di aver dato tutto per il nostro Paese. Orgogliosi di essere uruguayani, anche se non ci rispettano. Grazie a tutti gli uruguaiani che ci hanno sostenuto da ogni parte del mondo". Così, su Twitter, il capitano dell'Uruguay, Luis Suarez, dopo l'eliminazione della Celeste dai Mondiali del Qatar 2022. La formazione del commissario tecnico Diego Alonso ieri ha battuto 2-0 il Ghana ma ha dovuto dire addio alla competizione iridata a causa di una peggior differenza reti rispetto alla Corea del Sud. Suarez sottolinea la parola "rispetto", probabilmente facendo riferimento al presunto fallo da rigore subito nei minuti finali da Cavani. Con un gol in più, infatti, l'Uruguay sarebbe passato agli ottavi. – foto LivePhotSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 03-Dic-22 12:34