Mondiali2022: Uruguay. Futuro Alonso incerto, ipotesi Bielsa nuovo ct

Secondo la stampa argentina "El Loco" tra i candidati in caso di cambio alla guida tecnica BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – L'eliminazione è stata dolorosa, tra polemiche, nervi tesi e rimpianti. L'Uruguay, nonostante la vittoria per 2-0 sul Ghana nell'ultima giornata, lascia il Qatar condannato da una differenza reti che premia la Corea del Sud. La fine di un'era, con giocatori come Godin, Suarez e Cavani, solo per fare alcuni nomi, che chiudono con la Celeste. Ma potrebbe dire addio anche il ct Diego Alonso, l'uomo che ha preso il posto del "maestro" Tabarez trascinando gli uruguaiani al Mondiale, ma il cui contratto è scaduto. Incontrerà la Federazione per capire se ci sono i margini per un rinnovo o se la sua avventura si è chiusa in Qatar. La stampa argentina, intanto, parla già del possibile sostituto. Secondo TyC Sports c'è la concreta ipotesi Marcelo Bielsa, libero dopo il divorzio con il Leeds e con una grande esperienza come commissario tecnico avendo guidato sia la "sua" Argentina che il Cile. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Dic-22 15:32