Stampa brasiliana “Pelè sottoposto a cure palliative”

Secondo il quotidiano Folha de S.Paulo, O'Rei non avrebbe reagito al trattamento chemioterapico SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Il mondo del calcio in ansia per le condizioni di O'Rei. Pelé, secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de S.Paulo, non avrebbe reagito al trattamento chemioterapico e sarebbe sottoposto a cure palliative. Inoltre O'Rei, scrive il giornale brasiliano "non sarà sottoposto a test o trattamenti invasivi". L'ultimo bollettino medico dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove O'Rei è ricoverato dallo scorso 29 novembre, riferisce di "un'infezione respiratoria che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente è stabile con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. Le cure proseguiranno nei prossimi giorni". Poche ore dopo la notizia del quotidiano "Folha de S.Paulo". Il sito brasiliano "Terra" fa sapere di aver contattato l'ospedale senza ricevere conferme nè smentite, lo staff medico avrebbe ribadito quanto riportato nell'ultimo bollettino medico facendo sapere che Pelè è sottoposto a una "rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore al colon individuato nel settembre del 2021". 03-Dic-22